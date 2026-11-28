Với hơn 60 hồ sơ đăng ký từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 10 dự án của 6 quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn vào vòng thuyết trình, cùng cơ cấu giải thưởng được mở rộng lên 3 giải với tổng trị giá 8.000 USD.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Chợ Dự án

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VIII; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức HANIFF VIII;

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân; ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; đại diện các đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ, Ban Giám khảo, các nhà làm phim và đại diện những dự án tham gia.

Chợ Dự án do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) - Vietnam Media Corp tổ chức, với sự tài trợ của Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng sự đồng hành của HKFilm và ID Communication Group.

Chương trình diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12, là hoạt động chuyên ngành thường niên của HANIFF, hướng tới kết nối các nhà làm phim với nhà sản xuất, nhà đầu tư, đơn vị phát hành và các chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế.

Không gian kết nối và phát triển các dự án điện ảnh

Phát biểu khai mạc Chợ Dự án, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Chợ Dự án phim là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với các nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế; tạo điều kiện để các dự án được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua những hoạt động gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình dự án.

Đánh giá chặng đường 5 kỳ tổ chức, Thứ trưởng cho biết Chợ Dự án phim đã từng bước khẳng định vai trò là hoạt động chuyên môn thiết thực của HANIFF. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại đây đã nhận được sự hỗ trợ để phát triển thành tác phẩm điện ảnh, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế uy tín.

Theo Thứ trưởng, việc duy trì và phát triển Chợ Dự án không chỉ tạo cơ hội cho các nhà làm phim giới thiệu ý tưởng sáng tạo mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác sản xuất, huy động nguồn lực đầu tư, từng bước hình thành môi trường phát triển chuyên nghiệp cho điện ảnh Việt Nam.

Một điểm mới đáng chú ý của Chợ Dự án phim lần thứ 6 là mở rộng biên độ tuyển chọn. Bên cạnh những dự án phim tác giả giàu tính nghệ thuật, chương trình năm nay chào đón cả các dự án có định hướng thương mại, hướng tới thị trường đại chúng.

Cách tiếp cận này nhằm tạo nên một không gian đa dạng hơn về ý tưởng, thể loại và phương thức phát triển dự án, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực sản xuất, phát hành.

10 dự án được lựa chọn chia thành hai hạng mục: Chợ Dự án trong nước và Chợ Dự án quốc tế, mỗi hạng mục có 5 dự án.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa Ban Giám khảo Chợ Dự án phim

Ở hạng mục trong nước có các dự án: Bột và Hoa (Trần Nhân Kiên); Bạn muốn hẹn hò? (McFloyd Nguyễn); Nhất quyết không nghèo (Nguyễn Tài Minh); Thiên An (Yogesh Vijayan); Hoàng Thị Thế - Fate & Destiny (Nguyễn Hồng Quân).

Hạng mục quốc tế gồm: MOMs (Lertsiri Boonmee, Kotchaphan Sakulbuddhaphorn - Thái Lan); Sleepless City (Sunhee Na - Hàn Quốc); Spirit of Steppe (Ganbold Luvsandamdin - Mông Cổ); Home, here I am (Rithea Phichith - Campuchia); Less Meat (Raka Noshin Nower - Bangladesh).

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các dự án sẽ có 5 ngày làm việc, gặp gỡ trực tiếp các nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà đầu tư và đại diện các liên hoan phim trong khu vực, trước khi bước vào vòng thuyết trình (Pitching).

Đây là cơ hội để các tác giả hoàn thiện ý tưởng, tiếp nhận góp ý chuyên môn, tìm kiếm đối tác và từng bước đưa dự án đến gần hơn với quá trình sản xuất.

Tăng cơ hội hiện thực hóa ý tưởng điện ảnh

Ban Giám khảo Chợ Dự án phim lần thứ 6 quy tụ 5 chuyên gia đến từ nhiều nền điện ảnh, gồm: ông Park Sungho (Hàn Quốc), Giám tuyển phim Liên hoan phim quốc tế Busan; ông Stéphane Ly-Cuong (Pháp, gốc Việt), đạo diễn, biên kịch, diễn viên; ông Hứa Vĩ Văn (Việt Nam), diễn viên, nhà sản xuất, Giám đốc Quan hệ Chiến lược ID Communication Group; đạo diễn Đỗ Quốc Trung (Việt Nam); ông Károly Szalai (Hungary), nhà dựng phim, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS).

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp BHD, đơn vị đồng tổ chức, cho biết một trong những điểm đặc biệt của mùa Chợ Dự án năm nay là sự trở lại của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trong vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Bốn năm trước, tại Chợ Dự án phim HANIFF VI năm 2022, Đỗ Quốc Trung từng giành Giải của Ban Giám khảo với dự án Chachacha. Đến nay, đạo diễn đã có hai phim ra mắt tại rạp là Con kể ba nghe và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, nhận được sự quan tâm của khán giả cả về phương diện nghệ thuật và thương mại.

Bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cao cấp BHD, đơn vị đồng tổ chức Chợ Dự án phim phát biểu tại lễ khai mạc

Theo bà Ngô Bích Hạnh, hành trình từ một nhà làm phim trẻ giới thiệu dự án tại Chợ Dự án đến khi trở lại với vai trò giám khảo là câu chuyện có ý nghĩa đối với các tác giả tham gia năm nay.

Những trải nghiệm thực tế trong quá trình phát triển và đưa tác phẩm ra thị trường sẽ là nguồn chia sẻ thiết thực, giúp các nhà làm phim trẻ có thêm động lực và kinh nghiệm trên con đường theo đuổi dự án.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết tại Pháp, hỗ trợ các bộ phim ngay từ giai đoạn phát triển là một phần quan trọng trong chính sách điện ảnh.

Các nhà làm phim cần thời gian, nguồn lực và sự hỗ trợ chuyên môn để hoàn thiện dự án, tìm kiếm đối tác sản xuất phù hợp. Đây cũng là lý do Pháp đồng hành cùng Chợ Dự án phim HANIFF.

Quang cảnh lễ khai mạc

Trong khi đó, ông Park Sungho, Giám tuyển phim Liên hoan phim quốc tế Busan, thành viên Ban Giám khảo, nhấn mạnh điện ảnh là loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng, đòi hỏi sự đồng hành của nhiều thành phần trong quá trình sáng tạo và sản xuất.

Đánh giá về tiềm năng của các nhà làm phim khu vực, ông cho rằng Đông Nam Á còn nhiều ý tưởng và nguồn mạch sáng tạo riêng biệt, độc đáo chưa được khai phá. Ông gửi lời nhắn tới các tác giả: hãy giữ vững niềm tin vào câu chuyện mình muốn kể, bởi mỗi câu chuyện đều xứng đáng có cơ hội được lắng nghe và đưa lên màn ảnh.

Năm nay, Chợ Dự án phim lần thứ 6 lần đầu tiên mở rộng cơ cấu lên 3 giải thưởng dành cho các dự án xuất sắc nhất tại vòng thuyết trình, với tổng trị giá 8.000 USD.

BTC và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Trong đó, Giải Nhất trị giá 5.000 USD do Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ; Giải Phát triển Dự án trị giá 2.000 USD do HKFilm tài trợ và Giải của Ban Giám khảo trị giá 1.000 USD do ID Communication Group tài trợ.

Kết quả sẽ được công bố tại Lễ bế mạc và trao giải HANIFF VIII ngày 2.12.2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, TP. Hà Nội.

Với việc mở rộng đối tượng tuyển chọn, tăng cường kết nối quốc tế và bổ sung các giải thưởng hỗ trợ phát triển dự án, Chợ Dự án phim lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa ý tưởng sáng tạo và nguồn lực thị trường.

Qua đó, góp phần phát hiện, nuôi dưỡng những dự án điện ảnh tiềm năng, tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam tiếp cận mạng lưới hợp tác khu vực và quốc tế.