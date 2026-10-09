Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên

Diễn viên, nghệ nhân dân tộc Mông các tỉnh cùng chung vui ném pao trong Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Chào mừng các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đồng thời khẳng định, các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 có ý nghĩa hết sức đặc biệt; là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Mông sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ngày hội còn là dịp gắn tình đoàn kết dân tộc Mông các tỉnh, qua đó nghệ nhân, vận động viên và diễn viên là dân tộc Mông các tỉnh được chia sẻ, tìm hiểu nhiều hơn về kinh nghiệm sống, lưu giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc của mình.

Lãnh đạo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm cho các tỉnh tham gia Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

"Các hoạt động hôm nay là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy cộng đồng là trung tâm, người dân là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm văn hóa thật sự hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi địa phương, tạo sinh kế cho người dân", đồng chí Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh.

Văn hóa đồng bào dân tộc Mông là một bộ phận đặc sắc của bức tranh văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Trải qua bao thế hệ, đồng bào dân tộc Mông đã gìn giữ, hun đúc nên một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc: đó là tiếng khèn Mông réo rắt gọi bạn gọi mùa xuân; là tiếng tí tách thoi đưa bên khung dệt và sắc màu rực rỡ trên những phiên chợ vùng cao với các lễ hội mang đậm bản sắc… Đó là tài sản tinh thần vô giá, là một phần quan trọng tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Các chàng trai Mông "nhí" bên cây khèn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trong ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong chuỗi các hoạt động, đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 11 tỉnh sẽ lần lượt tham gia các nội dung: trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa truyền thống; trình diễn nghề thủ công truyền thống (gồm: dệt lanh, rèn, chạm bạc); Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; các môn thể thao, trò chơi dân gian giàu bản sắc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ; cùng không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa-du lịch phong phú khác.

Mỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông là một câu chuyện về bản sắc văn hóa truyền thống; mỗi tiết mục nghệ thuật là một nhịp cầu kết nối; mỗi cuộc thi đấu thể thao là dịp để các địa phương giao lưu, các cộng đồng học hỏi lẫn nhau, cùng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, từ ngày 9 đến 11/10, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4. Tham gia Ngày hội, có 11 đoàn đến từ 11 tỉnh với tổng số gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên.

Dưới đây là một số hình ảnh văn hóa, thể thao trong Ngày hội:

Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ Nghệ An chung vui trong Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Nghệ nhân khèn say sưa với cây khèn... (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa không gian Ngày hội sôi động, người phụ nữ dân tộc Mông miệt mài bên khung dệt. (Ảnh: LÊ LAN)

Truyền nghề dệt bên khung cửi của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: LÊ LAN)

Giã bánh dày truyền thống của dân tộc Mông. (Ảnh: LÊ LAN)