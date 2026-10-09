Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Đắk Lắk, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La cùng các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của các đoàn tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11/10/2026 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đoàn Cao Bằng tham gia ngày hội với 64 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn khèn Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng; trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống và nghề truyền thống, trình diễn trang phục, thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP của các tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, cộng đồng dân tộc. Khẳng định, văn hóa dân tộc Mông là bộ phận đặc sắc trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng.

Việc tổ chức Ngày hội góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ, trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển bền vững tại các địa phương.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Ngày hội.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia; trải nghiệm không gian văn hóa tại gian trưng bày của các đoàn; nghệ nhân, diễn viên các đoàn tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông, thi đấu các môn thể thao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tại không gian văn hóa dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng.

Các hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, tạo điều kiện để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các địa phương giao lưu, học hỏi, giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống và tinh thần thể thao của đồng bào dân tộc Mông. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các đoàn, lan tỏa ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.