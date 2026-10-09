Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Dự Lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội; Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung - Phó Trưởng ban Tổ chức Ngày hội; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà - Phó Trưởng ban Tổ chức Ngày hội.

Tham dự Lễ khai mạc còn có đại diện Sở VHTTDL 11 địa phương tham gia Ngày hội, cùng đông đảo các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và nhân dân có mặt tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú và các đại biểu dự Lễ khai mạc

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điên Biên, năm 2026 là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong hành trình phát triển đất nước.

Từ những làn điệu dân ca, tiếng khèn, điệu múa, sắc màu trang phục đến nghề truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa Mông được hội tụ, giao lưu và lan tỏa để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được giữ giữ mà còn tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Mạnh Hùng cho biết, Lễ khai mạc chung các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch diễn ra sáng nay là hoạt động mở đầu trong chuỗi các nội dung chính hết sức đặc sắc và ấn tượng trong thời gian diễn ra 3 ngày của Ngày hội.

Theo Phó Cục trưởng Trần Mạnh Hùng, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là sự kiện văn hóa - chính trị với sự tham gia của 11 tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Mông sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là ngày hội của tình đoàn kết, của sự giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia giữa các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Mạnh Hùng phát biểu khai mạc

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ VHTTDL về việc lấy cộng đồng là trung tâm, người dân là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương,tạo sinh kế cho người dân.

Văn hóa đồng bào dân tộc Mông là một bộ phận đặc sắc của bức tranh văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Các tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Trải qua bao thế hệ, đồng bào dân tộc Mông đã gìn giữ, hun đúc nên một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc: từ tiếng khèn Mông réo rắt gọi bạn, gọi mùa xuân về, đến nghề dệt lanh, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên thổ cẩm; từ những phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu đến các lễ hội mang đậm bản sắc; từ dân ca, dân vũ đến những phong tục, tập quán tốt đẹp trong đời sống cộng đồng, những môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống.

Đó là tài sản tinh thần vô giá, là một phần quan trọng tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Phó Cục trưởng Trần Mạnh Hùng cho biết, ngay sau buổi lễ này, chuỗi các hoạt động chung trong khuôn khổ Ngày hội sẽ chính thức bắt đầu, đó sẽ là ngày hội thực sự của sắc màu, của âm thanh và tình đoàn kết, với nhiều hoạt động đặc sắc, như: trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh; trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt lanh, rèn, chạm bạc.

Tiếp đến là liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; các môn thể thao, trò chơi dân gian giàu bản sắc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ; cùng không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa - du lịch phong phú khác.

Các nghệ nhân, diễn viên và nhân dân dự Lễ khai mạc

Mỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội là một câu chuyện về bản sắc văn hóa truyền thống; mỗi tiết mục nghệ thuật là một nhịp cầu kết nối; mỗi cuộc thi đấu thể thao là dịp để các địa phương giao lưu, các cộng đồng học hỏi lẫn nhau, cùng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Chúng ta tin tưởng rằng, từ những hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội hôm nay, từ những cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy nghĩa tình, từ niềm tự hào về cội nguồn văn hóa dân tộc, sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc Mông", ông Trần Mạnh Hùng bày tỏ.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, sẽ diễn ra tối 9.10 tại Quảng trường 7.5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp vào 20h10 trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Điện Biên.