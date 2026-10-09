Khai mạc các hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Dự Lễ Khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức ngày hội; ông Trịnh Ngọc Trung, Cục Trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức ngày hội và đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Lễ khai mạc sáng nay mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh; trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt lanh, chạm bạc; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; các môn thể thao, trò chơi dân gian giàu bản sắc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ; cùng không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa - du lịch phong phú khác.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Mông sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đồng thời là ngày hội của tình đoàn kết, của sự giao lưu, gặp gỡ và sẻ chia giữa các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Các đại biểu trải nghiệm, tham qua các gian hàng.

Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lấy cộng đồng là trung tâm, người dân là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương,tạo sinh kế cho người dân.

Các đại biểu trải nghiệm, tham qua các gian hàng tại ngày hội.

Sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và thi đấu thể thao đã diễn ra, tạo không gian để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông giao lưu, thể hiện tài năng, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc tới Nhân dân và du khách.