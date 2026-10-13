Khai mạc ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói

Ba triển lãm gồm Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói (ProPak Hanoi 2026); Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo (MTA Hanoi 2026); và Triển lãm Quốc tế về Điện tử và Điện tử Bán dẫn tại Việt Nam (SemiTronics Vietnam 2026) đồng diễn ra từ ngày 13-15/10, hình thành mô hình “Một điểm đến – Ba triển lãm”, kết nối công nghệ, giải pháp và cơ hội hợp tác trong hệ sinh thái công nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets nhấn mạnh: Việc kết hợp cả ba sự kiện phản ánh xu hướng kết nối liên ngành ngày càng chặt chẽ của nền sản xuất hiện đại. Trong đó, cơ khí chính xác cung cấp thiết bị gia công, điện tử và bán dẫn cung cấp giải pháp thông minh, còn công nghệ đóng gói giúp hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường. Sự kiện mở ra không gian giao thương toàn diện cho các nhà sản xuất, đặc biệt là tại vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

Ông Chu Việt Cường, Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đánh giá, việc tổ chức đồng thời ba triển lãm tạo ra một không gian kết nối có tính liên ngành, từ công nghệ cơ khí, chế tạo chính xác, tự động hóa đến chế biến, đóng gói, điện tử và bán dẫn. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, máy móc và sản phẩm mới, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu mới của thị trường, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Cục Công nghiệp mong muốn các triển lãm không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà thực sự trở thành cầu nối giữa công nghệ, doanh nghiệp, thị trường và chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua các hoạt động kết nối tại triển lãm sẽ có thêm nhiều hợp đồng, chương trình hợp tác, dự án đầu tư và đặc biệt là các chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các doanh nghiệp lớn và các tập đoàn quốc tế. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, đánh giá năng lực hiện tại và chủ động đầu tư nâng cấp công nghệ, quản trị và chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường”, đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Với tổng diện tích trưng bày 10.000 m², chuỗi triển lãm quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 nhóm gian hàng quốc tế. Sự kiện dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, gồm các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp.

ProPak Hanoi 2026 giới thiệu các công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Không chỉ là nơi giới thiệu thiết bị, ProPak Hanoi được định vị như một không gian để doanh nghiệp đối chiếu công nghệ theo hiệu suất, độ ổn định vận hành và hiệu quả đầu tư, qua đó lựa chọn giải pháp phù hợp và hạn chế rủi ro trong quá trình nâng cấp sản xuất.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức các hội thảo chuyên ngành về đổi mới bao bì, công nghệ thông minh và bền vững cho ngành thực phẩm, sản xuất thuốc vô trùng, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), quy định PPWR của châu Âu và chuyển đổi xanh trong ngành chế biến – đóng gói.

Trong khuôn khổ ProPak Hanoi 2026 còn có các chương trình đào tạo chuyên sâu về bao bì với sự đồng hành của Viện Bao bì Úc, diễn đàn bao bì Hà Nội và hoạt động kết nối trực tiếp giữa người mua với nhà cung cấp trong nước, quốc tế. DrinkTech Vietnam 2026 cũng đồng hành cùng triển lãm, mở rộng hệ sinh thái công nghệ dành cho ngành bia, rượu và nước giải khát.

Cùng với đó, Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo (MTA Hanoi 2026) tập trung vào công nghệ cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo, với các dòng máy gia công chính xác, trung tâm CNC nhiều trục, dụng cụ cắt gọt, thiết bị đo lường, kiểm soát chất lượng, hệ thống tự động hóa và giải pháp vận hành nhà máy. Triển lãm có sự tham gia của các doanh nghiệp, thương hiệu công nghệ trong nước và quốc tế, trong đó có hai nhóm gian hàng Hàn Quốc.

Triển lãm cũng tổ chức các hội thảo về nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo công nghiệp, thị giác máy, bản sao số, liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực ngành cơ khí và phát triển năng lượng sạch.

Trong khi đó, SemiTronics Vietnam 2026 với chủ đề “Thúc đẩy Ngành Điện tử Việt Nam Tiến vào Kỷ nguyên mới” quy tụ 100 thương hiệu đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp về thiết bị, vật liệu phục vụ sản xuất, đóng gói và kiểm thử, linh kiện điện tử, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 với chủ đề “Vật liệu cho Ngành Bán dẫn” quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp để cập nhật xu hướng ngành, công nghệ và cơ hội đầu tư. Chương trình kết nối giao thương hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa đơn vị trưng bày và khách mua hàng theo nhu cầu cụ thể. Đoàn doanh nghiệp và đại biểu cũng tham quan Khu công nghiệp DEEP C và USI Vietnam để tìm hiểu hạ tầng, môi trường đầu tư và năng lực sản xuất trong lĩnh vực điện tử – bán dẫn.