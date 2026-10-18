Khai mạc Asian Para Games 2026: Thông điệp "Khác biệt nhưng cùng nhau"

Dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Yoi Kurisu, chương trình lấy thông điệp "Khác biệt nhưng cùng nhau" làm chủ đề xuyên suốt, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của vùng Aichi.

Bên cạnh nghệ thuật đương đại, chương trình khai mạc còn lồng ghép các nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Aichi.

Lễ khai mạc Asian Para Games 2026 diễn ra tại sân vận động điền kinh thuộc công viên Mizuho, thành phố Nagoya, vào lúc 18h00 ngày 18/10 (16h00 giờ Việt Nam), mở màn cho đại hội diễn ra từ ngày 18 đến 24/10.

Chủ đề của lễ khai mạc là "WABI – We Are Beautiful Individuals", mang ý nghĩa "Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng", cùng khẩu hiệu tiếng Nhật "違うまま、一緒に。" – "Khác biệt nhưng cùng nhau".

Thông điệp nhấn mạnh rằng mỗi người đều sở hữu những thế mạnh, đặc điểm và giá trị riêng. Khi những khác biệt ấy được kết nối, con người có thể cùng tạo nên một thế giới phong phú và rộng mở hơn.

Đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn sản xuất lễ khai mạc và bế mạc là bà Yoi Kurisu, người từng tham gia các chương trình nghệ thuật tại Paralympic Rio 2016 và Tokyo 2020.

Theo báo Paraphoto của Nhật Bản, năm 2010, bà Kurisu bị khuyết tật ở chân sau khi mắc bệnh ung thư xương. Chính trải nghiệm cá nhân này đã đưa bà đến với phong trào Paralympic và khơi dậy sự quan tâm đối với những nghi lễ thể thao quốc tế.

Bà từng tham gia chương trình chuyển giao cờ tại lễ bế mạc Paralympic Rio 2016, trước khi đảm nhiệm vai trò cố vấn sân khấu tại lễ khai mạc và bế mạc Paralympic Tokyo 2020.

Chiều 15/10, hoạt động hợp nhất ngọn lửa Asian Para Games 2026 được tổ chức tại công viên Tsuruma ở thành phố Nagoya.

Trong thông điệp được Ban tổ chức công bố ngày 14/10, bà Kurisu cho biết ê-kíp lựa chọn ngọn lửa, biểu tượng khởi nguồn của năng lượng, làm trung tâm của câu chuyện nghệ thuật nhằm đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của sức mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Nhật Bản, bà Kurisu cũng giải thích rằng chủ đề WABI được phát triển từ tinh thần thẩm mỹ Wabi-Sabi và văn hóa trà đạo Nhật Bản, sau đó được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại.

Bà nhấn mạnh sự khác biệt không phải là điều cần xóa bỏ. Ngược lại, chính những cá tính, khả năng và thế mạnh khác nhau khi kết hợp có thể tạo ra những giá trị mới. Từ cách tiếp cận đó, ê-kíp không chỉ xây dựng một chương trình để khán giả thưởng thức trong ngày khai mạc, mà còn tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo.

Hoạt động chào đón các đoàn thể thao tại Nhật Bản.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất tại lễ khai mạc là nghi thức thắp đài lửa, kết hợp nghệ thuật truyền thống của tỉnh Aichi với những ý tưởng biểu diễn đương đại.

Đài lửa được chế tác từ đất của ba vùng gốm nổi tiếng gồm Seto, Tokoname và Sanshu, với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương.

Thay vì bùng cháy tức thì như trong nhiều lễ khai mạc thể thao, ngọn lửa tại Asian Para Games 2026 được thiết kế để xuất hiện từ từ, dựa trên kỹ thuật và kinh nghiệm của những người thợ gốm.

Quá trình ngọn lửa bùng lên còn chịu tác động từ gió và điều kiện tự nhiên tại thời điểm diễn ra nghi thức. Theo ý tưởng của ê-kíp, hình ảnh này tượng trưng cho cách con người đón nhận những điều không thể hoàn toàn kiểm soát và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước.

Bên cạnh nghi thức thắp đài lửa, chương trình nghệ thuật mang tên "Hi no Matsuri" – "Lễ hội của lửa" – sẽ kết hợp âm nhạc, vũ đạo, tiếng vỗ tay, nhịp chân và những yếu tố đặc trưng trong các lễ hội dân gian vùng Aichi.

Nghệ sĩ múa Kaiji Moriyama, người phụ trách chỉ đạo nghệ thuật, cho rằng năng lượng đưa con người tiến lên không phải nguồn lực chỉ được sử dụng rồi mất đi, mà còn là sức mạnh nảy sinh từ mỗi cá nhân và tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Một điểm đặc biệt khác của lễ khai mạc Asian Para Games 2026 là hệ thống thuyết minh hỗ trợ tiếp cận mang tên "Commentary Guide".

Thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối Internet, vận động viên và khán giả có thể tiếp nhận nội dung thuyết minh bằng âm thanh và phụ đề.

Hệ thống không chỉ mô tả những diễn biến trên sân khấu mà còn cung cấp thông tin về bối cảnh, ý nghĩa và câu chuyện nghệ thuật phía sau các tiết mục, qua đó giúp những người có nhu cầu tiếp cận khác nhau cùng thưởng thức chương trình.

Lãnh đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ thượng cờ hôm 16/10.

Với chủ đề "Khác biệt nhưng cùng nhau", lễ khai mạc Asian Para Games 2026 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một tuần tranh tài thể thao, mà còn gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng và giá trị riêng của mỗi con người.

Từ những sợi vải truyền thống tạo nên cổng chào, đất gốm được nặn thành đài lửa đến sự góp sức của người dân địa phương, tinh thần WABI đã được thể hiện ngay trong quá trình chuẩn bị. Khi ngọn lửa Asian Para Games 2026 được thắp sáng, đó cũng sẽ là biểu tượng cho một cộng đồng nơi những khác biệt được tôn trọng và kết nối.