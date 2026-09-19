Khai mạc ASIAD 2026: Đoàn Việt Nam sẵn sàng hành trình săn 'vàng'

Trong không khí trang trọng của Lễ khai mạc, đoàn Việt Nam tiến vào sân vận động với quốc kỳ tung bay, đánh dấu thời điểm chính thức bắt đầu hành trình tranh tài tại ASIAD 2026.

Hai VĐV được lựa chọn cầm cờ cho đoàn Việt Nam là phụ công Lê Thanh Thúy của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam.

ASIAD 2026 chính thức khai màn, thể thao Việt Nam hướng mục tiêu 4 HCV (Ảnh: Tam Ninh, Tiểu Bảo)

Với Đinh Quang Kiệt, đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt của sự nghiệp. Trong khi đó, Lê Thanh Thúy cũng mang theo kỳ vọng khi cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho những cuộc đối đầu tại Đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 ở nhiều môn, trong đó cầu mây, bắn súng, karate, rowing, taekwondo cùng các môn võ được xem là những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương.

Đây sẽ là những mặt trận quan trọng trong mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu từ 4 HCV trở lên mà thể thao Việt Nam đề ra tại Đại hội năm nay.

Lễ khai mạc không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn đánh dấu thời điểm các cuộc tranh tài chính thức bước vào giai đoạn sôi động. Sau những màn trình diễn trên sân khấu, sự chú ý sẽ chuyển sang các địa điểm thi đấu, nơi những tấm huy chương được quyết định bằng thành tích của từng VĐV.

Với chủ đề “Harmonic Heart Beat”, lễ khai mạc ASIAD 20 truyền tải thông điệp về sự hòa chung nhịp đập của những trái tim châu Á. Đại hội tại Aichi - Nagoya là dịp các VĐV từ khắp châu lục gặp gỡ, tranh tài và chia sẻ những giá trị mà thể thao mang lại.

Nước chủ nhà Nhật Bản cũng tạo dấu ấn trong chương trình khai mạc với màn trình diễn của đội bay Blue Impulse trước và trong những thời điểm đầu của buổi lễ.

Các tiết mục của nhóm nhạc INI cùng nghệ thuật truyền thống Bo-no-te tạo nên sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và bản sắc Aichi - Nagoya, góp phần tạo không khí đặc biệt cho ngày hội thể thao châu Á.

Đại hội năm nay quy tụ khoảng 11.000 VĐV, tranh tài ở 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao. Quy mô lớn của ASIAD 20 đồng nghĩa với sự cạnh tranh quyết liệt ở hầu hết các nội dung, đặc biệt tại những môn Việt Nam đặt mục tiêu tranh HCV.

Với người hâm mộ Việt Nam, khoảnh khắc đoàn thể thao Việt Nam tiến vào sân vận động là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa hàng chục đoàn thể thao, mở đầu cho hành trình chinh phục những tấm huy chương tại Đại hội châu Á.