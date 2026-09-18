Khai mạc An Hải Festival 2026:Sôi động không gian văn hóa, ẩm thực bên biển

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc An Hải Festival 2026

Tối 18.9, tại Công viên Biển Đông, UBND phường An Hải, TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc An Hải Festival 2026 với chủ đề “Vũ điệu pháo hoa & Hương vị biển”.

Lễ hội diễn ra đến ngày 4.10, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng dành cho người dân, du khách.

Trong 17 ngày diễn ra, An Hải Festival 2026 khai thác không gian biển để tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, đồng thời bổ sung sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt lễ hội như không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, workshop văn hóa, hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, trình chiếu phim 3D AI, biểu diễn nghệ thuật, ban nhạc Acoustic, Rock Night, Flashmob, thể thao và các chương trình pháo hoa nghệ thuật.

Ngay trong ngày khai mạc, người dân và du khách có thể tham quan các gian hàng ẩm thực, thưởng thức đặc sản địa phương và tham gia các hoạt động lễ hội bên biển. Các khu vực BBQ, sản phẩm OCOP, hoạt động Activation… được bố trí tại lễ hội.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải phát biểu khai mạc An Hải Festival 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, Trưởng Ban tổ chức An Hải Festival 2026, cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí bên biển; đồng thời giới thiệu những giá trị đặc trưng của An Hải đến người dân và du khách.

“Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài, Ban tổ chức kỳ vọng Festival sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa - giải trí hấp dẫn, góp phần tạo thêm sức sống cho không gian biển và hoạt động du lịch tại An Hải”, ông Hoàng Công Thanh chia sẻ.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Điểm nhấn được mong chờ tại An Hải Festival 2026 là các chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào các tối 26.9, 3.10 và đêm bế mạc 4.10.

Các chương trình lần lượt mang chủ đề “An Hải ngày mới”, “Ride The Waves” và “An Hải vươn xa”, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn với những màn pháo hoa trên nền không gian biển. Các chương trình được tổ chức nhằm bổ sung hoạt động về đêm cho người dân và du khách tại khu vực An Hải.

Bên cạnh pháo hoa, Festival còn đưa công nghệ vào hoạt động văn hóa thông qua trình chiếu phim 3D AI “Danh thần Thoại Ngọc Hầu”. Tác phẩm khai thác câu chuyện lịch sử bằng sự kết hợp giữa đồ họa 3D, công nghệ AI và ngôn ngữ điện ảnh, tạo cách tiếp cận mới với nội dung văn hóa, lịch sử.

Theo chương trình, phim được giới thiệu đến công chúng vào các ngày 19.9 và 25.9 cùng các hoạt động nghệ thuật tại lễ hội. Việc ứng dụng công nghệ trong không gian lễ hội cộng đồng góp phần mở rộng cách thức tiếp cận văn hóa, lịch sử, nhất là với khán giả trẻ.

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc

Lễ khai mạc An Hải Festival 2026 thu hút nhiều du khách quốc tế tham gia

Trong thời gian diễn ra Festival, du khách còn có thể thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật, đêm hội Trung Thu, show diễn thời trang từ vật liệu tái chế, ban nhạc Acoustic, Rock Night và các hoạt động tương tác.

Với sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, công nghệ, nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực, An Hải Festival 2026 có nhiều hoạt động dành cho các nhóm công chúng khác nhau. Lễ hội khai thác không gian biển và các giá trị văn hóa địa phương, bổ sung hoạt động trải nghiệm và vui chơi cho du khách, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch và kinh tế ban đêm tại khu vực An Hải.

Du khách tham quan mua sắm tại các gian hàng

Thông qua chủ đề “Vũ điệu pháo hoa & Hương vị biển”, An Hải Festival 2026 kết nối các hoạt động ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực với nội dung văn hóa, lịch sử trong chuỗi chương trình kéo dài hơn haituần.