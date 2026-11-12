Khai mạc AgroViet 2026: Cầu nối giao thương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh bền vững

Cắt bằng khai mạc Agroviet 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 – 14/11/2026), ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh” chính thức khai mạc.

THỂ HIỆN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết qua 26 lần tổ chức, AgroViet từng bước khẳng định vị trí là sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành quan trọng, góp phần quảng bá thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam; kết nối địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với đối tác trong và ngoài nước; thúc đẩy tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Minh Tiến: "AgroViet từng bước khẳng định vị trí là sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành quan trọng". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông Tiến, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững. Vì vậy, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, chất lượng và giá trị gia tăng làm trọng tâm; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, Agroviet năm nay thể hiện định hướng kế thừa những giá trị của nền nông nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tiến Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

Hội chợ năm nay có sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 250 gian hàng tiêu chuẩn. Khu gian hàng quốc tế gồm 100 gian hàng của doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và một số nước ASEAN. Khu gian hàng trong nước quy tụ 26 tỉnh, thành phố, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bắc Ninh...

Các gian hàng giới thiệu nông sản chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; sản phẩm có giá trị xuất khẩu, lợi thế cạnh tranh; sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; thiết bị cơ giới, nhà lưới, nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt cũng được trưng bày.

Gian hàng của tỉnh Thanh Hoá tại Agroviet 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Ở khâu sau thu hoạch, hội chợ giới thiệu thiết bị sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; bao bì đóng gói; dịch vụ logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc, chuỗi phân phối và sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, 50 gian hàng trưng bày máy móc nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ, hạt giống chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thú y, chăn nuôi, thủy sản.

Doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam còn giới thiệu mô hình Aquaponics kết hợp trồng rau, nuôi cá; hệ thống tưới tự động, vật tư nhà kính, bạt nông nghiệp và bao bì. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tiếp cận công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN CHO CÔNG NGHÊ VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH

Điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; bổ sung không gian dành riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ban tổ chức bố trí gian hàng trong nước theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và thu thập, phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác hơn với các đơn vị tham gia.

Các khu trưng bày giới thiệu thành tựu ngành Nông nghiệp và Môi trường, máy móc, vật tư, công nghệ chế biến sau thu hoạch và giải pháp khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nhiều mô hình sản xuất sạch, canh tác hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng năng lượng tái tạo, xử lý và tái chế phụ phẩm cũng được giới thiệu, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu phát triển bền vững.

Gian hàng của một doanh nghiệp Trung Quốc tại Agroviet 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết tại AgroViet 2026, Ban tổ chức xác định ba mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất, quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam thông qua việc giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và thành tựu sản xuất, chế biến; qua đó tăng nhận diện thương hiệu và khẳng định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt.

Thứ hai, tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, nhà sản xuất với nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đơn vị xuất nhập khẩu.

Ông Tiến nhấn mạnh các hoạt động xúc tiến cần tạo ra giá trị thiết thực, duy trì quan hệ hợp tác sau hội chợ.

Nhiều sản phẩm OCOP được giới thiệu tại Agroviet 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Thứ ba, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Máy móc, công nghệ chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và giải pháp sản xuất thân thiện môi trường sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ban tổ chức mong muốn các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, chủ động tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình hợp tác lâu dài. Doanh nghiệp quốc tế có cơ hội tìm hiểu thị trường Việt Nam, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; nâng cao chất lượng tổ chức và chú trọng kết nối giao thương để hướng tới hiệu quả thực chất, bền vững.

“Thành công của AgroViet không chỉ được đo bằng quy mô gian hàng hay số lượng khách tham quan, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác được mở ra, những hợp đồng được ký kết, những thị trường được khai phá và những tiến bộ công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh”, ông Tiến nhấn mạnh.