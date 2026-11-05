Khai mạc 5 triển lãm công nghiệp quốc tế, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 6/11, tạo không gian kết nối giao thương, giới thiệu công nghệ và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng nước, năng lượng, công nghệ lạnh, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số. Sự kiện góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.

Năm triển lãm gồm Triển lãm và Hội thảo quốc tế ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (HVACR Vietnam); Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF) và Triển lãm, hội thảo quốc tế về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex 2026).

Theo Ban tổ chức, chuỗi triển lãm dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại cùng sự tham gia của các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Sự kiện năm nay đã kết nối 5 lĩnh vực có quan hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp hiện đại, từ hạ tầng nước, năng lượng, hệ thống làm lạnh, công nghiệp hỗ trợ đến trung tâm dữ liệu. Mỗi lĩnh vực đều giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trưng bày các máy móc sản xuất công nghiệp tại chuỗi triển lãm.

Việc tổ chức đồng thời các triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và giải pháp tích hợp nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao.

Trong đó, Vietwater 2026 giới thiệu các giải pháp cấp thoát nước, xử lý và tái sử dụng nước thải, quan trắc môi trường và quản trị nước thông minh. Các hội thảo chuyên ngành tập trung vào an ninh nguồn nước, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nước, kiểm soát ô nhiễm và phát triển hạ tầng xanh.

Vietnam Energy Week 2026 tập trung vào các giải pháp năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, công nghệ pin và lưu trữ năng lượng. Triển lãm tạo cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp.

Trong khi đó, HVACR Vietnam giới thiệu các công nghệ điều hòa không khí, làm lạnh, thông gió và vận hành tòa nhà thông minh, hướng đến nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm phát thải carbon. Đây cũng là những giải pháp quan trọng đối với sự phát triển của công trình xanh, nhà máy hiện đại và trung tâm dữ liệu.

Ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Vietnam Supporting Industry Fair do Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh chủ trì, đóng vai trò kết nối doanh nghiệp sản xuất trong nước với các đối tác quốc tế. Triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, qua đó mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là Vietnam Data Center & Cloud Confex 2026, tập trung vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số. Trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và kinh tế số, nhu cầu đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại, có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng đang ngày càng gia tăng.

Nhiều nhà cung cấp giới thiệu các giải pháp công nghệ mới cho khách tham quan.

Các phiên hội thảo về trung tâm dữ liệu vận hành bằng AI, hạ tầng xanh và hiệu suất cao là diễn đàn để doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư hạ tầng và chuyên gia trao đổi về xu hướng, mô hình phát triển và giải pháp đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc tổ chức đồng thời 5 triển lãm chuyên ngành không chỉ mở rộng cơ hội giao thương quốc tế mà còn tạo điều kiện tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực công nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng nền công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.