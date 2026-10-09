Khai hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên

Sáng 9/10, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lễ khai mạc chung các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Ban Tổ chức, các địa phương, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đông đảo người dân.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, có sự tham gia của 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc và các môn thể thao truyền thống do cộng đồng người Mông sáng tạo, gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sự kiện đồng thời tạo cơ hội để các địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống gặp gỡ, giao lưu và tăng cường tình đoàn kết.

Hội tụ sắc màu văn hóa Mông

Văn hóa Mông được thể hiện qua nhiều loại hình phong phú, từ tiếng khèn, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống đến nghề thủ công, phong tục, tập quán và các trò chơi dân gian. Những giá trị ấy góp phần tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng người Mông, đồng thời làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Theo Ban tổ chức, ngay sau lễ khai mạc chung, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong ba ngày, nổi bật là trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh; trình diễn các nghề thủ công như dệt lanh, rèn và chạm bạc.

Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông cũng là những hoạt động thu hút sự quan tâm.

Bên cạnh đó, các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ tạo điều kiện để nghệ nhân, vận động viên các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật cùng các hoạt động kết nối văn hóa, du lịch góp phần giới thiệu đời sống, phong tục và tiềm năng du lịch của những vùng đất có đông đồng bào Mông sinh sống.

Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng

Ngày hội được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Cục trưởng Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm, người dân là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo đó, văn hóa cần hiện diện thực chất trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh và góp phần tạo sinh kế cho người dân tại địa phương.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình khai mạc. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Thông qua các hoạt động trình diễn, trưng bày và giao lưu, nghệ nhân và cộng đồng có thêm cơ hội giới thiệu di sản của dân tộc mình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy bản sắc trong đời sống đương đại.

Lễ khai mạc chính thức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 dự kiến diễn ra tối 9/10 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam, và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Điện Biên.