Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, công bố thương hiệu Di sản thế giới

Dự chương trình có ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và thành phố Hải Phòng dự chương trình (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Cùng dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo TP. Hải phòng và các tỉnh, thành phố; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các lực lượng vũ trang trên địa bàn, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Trong diễn văn khai hội, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 khẳng định việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đọc diễn văn khai hội (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Thành phố Hải Phòng xác định, việc bảo vệ di sản phải gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan, không gian văn hóa và di sản phi vật thể, trong đó nhân dân đóng vai trò là chủ thể, vừa trực tiếp gìn giữ, vừa được thụ hưởng những giá trị di sản mang lại.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, đây là sự cam kết về một "di sản chung - tầm nhìn chung - trách nhiệm chung" giữa các địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cha ông cho các thế hệ mai sau.

Tại chương trình, diễn ra công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho Di sản thế giới liên vùng.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải phòng thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Sau nghi thức tuyên đọc văn tế, đại biểu thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Đêm 26/9, Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc (ảnh Ban tổ chức)

Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc (ảnh Ban tổ chức)

Hàng ngàn người dân chờ được ban ấn Đền Kiếp Bạc (ảnh Ban tổ chức)

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình (ảnh Nguyễn Giáp CLB Nhiếp ảnh Hải Phòng)

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26/9 đến 4/10, với nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giới thiệu làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực. Công nghệ số tiếp tục được ứng dụng trong phục vụ lễ hội thông qua mã QR trên nền tảng ứng dụng Smart Hải Phòng, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu thông tin về chương trình, điểm tham quan và các dịch vụ trong mùa hội.