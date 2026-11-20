Video: Du khách trải nghiệm không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Trong đêm khai mạc, đông đảo khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc biểu diễn. Bên cạnh những tiết mục sôi động, chương trình còn giới thiệu múa quạt truyền thống Hàn Quốc, diễn tấu sáo Daegeum, trình diễn trang phục Hanbok và áo dài Việt Nam.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn trong đêm khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trình diễn trang phục truyền thống Hàn Quốc tại lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tiết mục múa giới thiệu văn hóa Chăm tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có mặc thử trang phục Hanbok miễn phí và khám phá ẩm thực đường phố.

Du khách trải nghiệm mặc trang phục Hanbok miễn phí tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Không gian giới thiệu ẩm thực đường phố tại lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” có các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Đông đảo khán giả tại quảng trường Lâm Viên theo dõi chương trình khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong đó, chương trình K-V Expo quy tụ hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 5 tỉnh của Hàn Quốc và 10 tỉnh, thành của Việt Nam, giới thiệu sản phẩm thuộc các lĩnh vực làm đẹp (K-Beauty), y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao.

Chương trình K-V Festa gồm 5 đêm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, trình diễn thời trang Hanbok - áo dài, lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc đường phố và đêm nhạc hội EDM.

Ngay từ chiều 20-11, nhiều du khách đã đến tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện hướng đến tăng cường kết nối thương mại, văn hóa và du lịch, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác; đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Hàn Quốc đến người dân, du khách.

Lễ hội diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đến hết ngày 24-11-2026