Khai hội đua vỏ máy Composite trên Sông Trẹm
Sáng 22/11, tại đoạn Sông Trẹm, xã Thới Bình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp UBND xã tổ chức khai mạc Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026. Giải thu hút hơn 100 vận động viên thuộc 24 đoàn, đến từ 5 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia tranh tài.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau; Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL; Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Trưởng ban Tổ chức; Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Từ Hoàng Ân, Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê thể thao, đồng thời phát huy nét văn hoá đặc trưng vùng sông nước, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cà Mau đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.
Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân nam, cự ly 800 m, thi đấu đồng hàng trên đoạn sông Trẹm.
Ngay sau lễ khai mạc, các lượt đua diễn ra sôi nổi với những màn tăng tốc, bám đuổi quyết liệt. Các tay đua thể hiện sự khéo léo, bản lĩnh và khả năng điều khiển vỏ máy, tạo nên không khí hào hứng trên đường đua.
Giải đấu thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi, cổ vũ, tập trung dọc hai bên bờ sông, tạo không khí náo nhiệt, đậm nét sinh hoạt văn hoá của cư dân vùng sông nước.
Không chỉ tạo sân chơi thể thao hấp dẫn, giải đua còn góp phần khai thác giá trị văn hoá sông nước gắn với phương tiện quen thuộc trong đời sống người dân Nam Bộ. Qua đó, mở thêm hướng phát triển các hoạt động thể thao, giải trí gắn với du lịch, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
* Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thới Bình.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khai-hoi-dua-vo-may-composite-tren-song-trem-a134606.html