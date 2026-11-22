Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau; Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL; Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Trưởng ban Tổ chức; Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc giải.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Từ Hoàng Ân, Trưởng ban Tổ chức, phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Từ Hoàng Ân, Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê thể thao, đồng thời phát huy nét văn hoá đặc trưng vùng sông nước, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cà Mau đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Vận động viên Phan Nhật Đẳng, CLB Phương Bình (Đầm Dơi - Cà Mau), đại diện các vận động viên tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Các vận động viên sẵn sàng bước vào tranh tài.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau (bên trái) và đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL và đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình, tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ giải.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân nam, cự ly 800 m, thi đấu đồng hàng trên đoạn sông Trẹm.

Ngay sau lễ khai mạc, các lượt đua diễn ra sôi nổi với những màn tăng tốc, bám đuổi quyết liệt. Các tay đua thể hiện sự khéo léo, bản lĩnh và khả năng điều khiển vỏ máy, tạo nên không khí hào hứng trên đường đua.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên đường đua Sông Trẹm.

Đông đảo người dân tập trung hai bên bờ sông cổ vũ các vận động viên.

Giải đấu thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi, cổ vũ, tập trung dọc hai bên bờ sông, tạo không khí náo nhiệt, đậm nét sinh hoạt văn hoá của cư dân vùng sông nước.

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông ngư cơ Máy nổ Anh Kiệt trao tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao hấp dẫn, giải đua còn góp phần khai thác giá trị văn hoá sông nước gắn với phương tiện quen thuộc trong đời sống người dân Nam Bộ. Qua đó, mở thêm hướng phát triển các hoạt động thể thao, giải trí gắn với du lịch, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

* Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thới Bình.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ.