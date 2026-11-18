Đại biểu tham dự khai mạc.

Sáng 18/11, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức khai hội đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười năm 2026. Tham dự có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Lễ hội Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Lễ hội được tổ chức vào tháng 10 âm lịch hằng năm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Lễ hội là dịp để nhân dân thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh đánh trống, chiêng khai hội.

Theo tư liệu và các bậc cao niên địa phương, đền Cả được xây dựng vào khoảng năm 1060, dưới thời nhà Lý, tại vùng đất giao nhau giữa ba dòng sông (sông Lam, sông La và sông Minh).

Lễ hội là dịp để tưởng nhớ công lao của Đức quan Ông Hoàng Mười.

Trải qua những biến thiên của lịch sử, ngôi đền không còn hiện hữu, chỉ lưu lại một số hiện vật, chứng tích. Năm 2012, với sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự đóng góp của người dân và các nhà hảo tâm, đền Cả được phục dựng, tôn tạo với quy mô kiến trúc gồm hậu cung, thượng điện, trung điện và hạ điện.

Ban Tổ chức lễ hội thực hiện nghi thức lễ tế dân gian.

Lễ hội năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc như: giao lưu trình diễn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; ngày hội nấu, gói bánh chưng dâng Thánh; lễ cấp thủy; lễ cung rước quan Hoàng Mười vân du; giao lưu Trạng nguyên và dạ hội văn nghệ.

Hàng ngàn lượt du khách thập phương tham gia lễ hội.

Đặc biệt, lễ tế dân gian và nghi lễ Nhà nước với các nghi thức truyền thống như đánh trống, chiêng khai hội và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Du khách thập phương đến chiêm bái tại Di tích đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười.

Lễ hội là dịp để người dân, du khách thập phương gặp gỡ, giao lưu, đồng thời góp phần bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Hồng Lĩnh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, tạo thêm động lực phát triển du lịch tại địa phương.