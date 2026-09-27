Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quốc Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng…cùng đông đảo Nhân dân và du khách dự buổi Lễ.

Tối 26/9, tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải phòng trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.

Trong diễn văn tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyên Minh Hùng cho biết, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan; là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược và trên hết là lòng trung nghĩa, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức”. Sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng; viết nên những trang sử vàng bất diệt, khẳng định ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đọc Diễn văn tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Trước lúc đi xa, khi vua Trần Anh Tông hỏi kế sách giữ nước, Người đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là kế sách giữ nước của tiền nhân, mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc: Dân là gốc; sức dân là nền tảng của quốc gia; lòng dân yên thì đất nước vững…

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyên Minh Hùng cho biết thêm, năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Năm 2026 Tại Kỳ họp lần thứ 48 UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm đã trở thành những bộ phận không thể tách rời của Di sản thế giới chung, là tài sản quý báu của quốc gia và của nhân loại. Trên tinh thần đó, TP Hải Phòng xác định, bảo vệ di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn, gắn với gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian. Trong đó, Nhân dân phải thực sự là chủ thể, vừa là người gìn giữ, vừa là người được thụ hưởng những giá trị mà Di sản mang lại.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện nghi thức khởi trống khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.

Tại buổi Lễ, ông Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghi thức khởi trống chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Sau nghi thức khởi trống khai hội, trong tiếng chuông, trống ngân xa, nghi thức dâng hương và đọc Văn tế Đức Thánh Trần diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Đặc biệt, TP Hải Phòng chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, nhằm tạo nên hình ảnh, nhận diện chung cho toàn bộ quần thể di sản, góp phần nâng tầm giá trị của di sản trong phát triển văn hoá và du lịch thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đông đảo nhân dân dự lễ.

Chương trình khai mạc lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, âm vang hào khí dân tộc. Trong đó đáng chú ý là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” do các nghệ sỹ tên tuổi đến từ các đoàn nghệ thuật Trung ương và các địa phương cùng phối hợp biểu diễn...

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”

Ngay sau buổi lễ, Ban tổ chức hội lễ hội đã tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức hằng năm. Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội đã chuẩn bị 3 vạn ấn để phát đáp ứng nhu cầu tham dự, chiêm bái và thực hành tín ngưỡng của cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng phát ấn cho người dân.

Đền Kiếp Bạc hiện còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Hưng Đạo Đại vương: “Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn”, “Quốc Pháp Đại Vương”, “Vạn dược linh phù”, “Phi thiên thần kiếm linh phù”. Bộ ấn đền Kiếp Bạc là những bảo vật quốc gia, gắn với sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9-4/10, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm. Bên cạnh các nghi lễ dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, chương trình còn có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian cũng được tổ chức như Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, múa rối nước tại hồ Kiếp Bạc cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng truyền thống.

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