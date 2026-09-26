Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026, mở rộng không gian trải nghiệm di sản

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại. Ảnh: ĐT

Ngày 26/9, TP Hải Phòng tổ chức khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026, tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Tại khu di tích Côn Sơn, thành phố cũng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Trước đó, ngày 20/9, Ban Tổ chức đã cử hành Lễ Cáo yết tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm kính cáo Đức Thánh Trần và các vị thần linh, xin phép mở hội. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cùng đại diện các sở, ngành, người dân và du khách dự lễ, dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tham quan gian trưng bày và viết thư pháp. Ảnh: ĐT

Mùa hội năm nay là mùa hội đầu tiên sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh các nghi lễ tưởng niệm, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng, rước và tế lễ, Ban Tổ chức mở rộng hoạt động trải nghiệm để người dân, du khách tìm hiểu di sản.

Cùng ngày khai hội, TP Hải Phòng khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc. Chương trình kéo dài đến hết ngày 4/10, giới thiệu các điểm đến thuộc quần thể di sản, sản phẩm làng nghề, nông sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.

Đông đảo du khách về Đền Kiếp Bạc tham quan, chiêm bái, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Ảnh: NH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh việc bảo tồn cần gắn với phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, cộng đồng và bảo vệ môi trường. Thành phố hướng tới xây dựng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các di tích thành phần thành những điểm đến văn hóa, lịch sử có bản sắc.

Theo chương trình, tuần văn hóa có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, nhà hàng và hộ kinh doanh. Du khách có thể tham quan không gian trưng bày di sản, trải nghiệm trà sen, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc trưng. Các chương trình nghệ thuật, múa rối nước và biểu diễn dân gian cũng được tổ chức trong những ngày lễ hội.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại lễ khai hội ngày 26/9 ở đền Kiếp Bạc, Ban Tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng nhằm tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản trải rộng trên địa bàn ba địa phương. Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc trong lá bồ đề với các dải lá cúc cách điệu bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại. Ba giá trị cốt lõi của bộ nhận diện là “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa”. Việc công bố hình ảnh chung diễn ra trong mùa lễ hội đầu tiên sau khi quần thể được UNESCO ghi danh, phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá các di tích thành phần và giá trị văn hóa của di sản tới công chúng.