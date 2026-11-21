Đại biểu thực hiện nghi lễ Khai trương chợ phiên Phiêng Lơi.

Chợ phiên Phiêng Lơi có trên 60 gian hàng của các đơn vị, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn phường và một số địa phương tham gia, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, đặc sản địa phương và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Nhiều món ăn hấp dẫn mang đậm bản sắc dân tộc tại phiên chợ.

Người dân và du khách có dịp tham quan, tìm hiểu, mua sắm, giao lưu và trải nghiệm sản phẩm nông đặc sản tại chợ phiên. Hoạt động góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, tạo không gian giao thương, kết nối cung cầu và giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa của phường Điện Biên Phủ.

Môn thi ném còn thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao dân gian gồm: Kéo co, ném còn, tó má lẹ. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Nhảy sạp của đồng bào dân tộc Thái.

Đông đảo Nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động.

Thông qua việc tổ chức chợ phiên và hoạt động thể thao dân gian, phường Điện Biên Phủ hướng tới bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch, từng bước đưa Phiêng Lơi trở thành điểm văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương.