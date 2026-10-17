Khai giảng nhiều khóa đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù theo chỉ đạo của Bộ Công an

Khóa đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù theo chỉ đạo của Bộ Công an ở hai cơ sở tại TPHCM và TP Đồng Nai

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (phường Phước Long- TPHCM) khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho nhóm đối tượng đặc thù là những người đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (Ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM). Cơ sở thuộc quản lý của Công an TPHCM với 200 học viên tham gia học 3 nghề, và Cơ sở cai nghiện số 2 (xã Phước Thái - TP Đồng Nai), do Công an TP Đồng Nai quản lý với 25 học viên theo học hai nghề Bảo dưỡng và sửa chữa xe máy. Đây là khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho học viên cơ sở cai nghiện ma túy sau khi nhà trường được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an quản lý.

Khóa học có hơn 200 học viên tham gia, với các nghề đào tạo gồm: Hàn; Sửa chữa - lắp đặt máy điều hòa và Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, Bảo dưỡng và sửa chữa xe máy. Khóa học kéo dài 3 tháng. Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, giúp học viên có khả năng tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập sau khi hoàn thành chương trình.

Học viên tại cơ sở Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (Ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TPHCM). Cơ sở thuộc quản lý của Công an TPHCM

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Cao đẳng Kỹ nghệ II, nhấn mạnh, việc đào tạo nghề sẽ gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để học viên có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Nhà trường cam kết giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo.

“Đây không chỉ là mục tiêu của khóa học mà còn thể hiện định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, lấy cơ hội việc làm và sinh kế bền vững của người học làm trọng tâm. Việc triển khai khóa đào tạo này góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trong đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo định hướng của Bộ Công an. Qua đó, giúp học viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, củng cố niềm tin, tự tin trở về cộng đồng; góp phần phòng ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật do thiếu việc làm, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình”, PGS.TS Bùi Văn Hưng chia sẻ.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện số 2 (Xã Phước Thái-TP Đồng Nai), cơ sở do Công an TP Đồng Nai quản lý

Cũng tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TPHCM, cho biết, việc đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy hiện nay được quy định tại Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

“Việc dạy nghề cho người cai nghiện đóng vai trò là giải pháp căn cơ giúp họ có sinh kế ổn định, thay đổi nhận thức và hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện khi trở về cộng đồng. Đó là “chiếc chìa khóa” mở ra cánh cửa khi họ được tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự tin tìm kiếm việc làm để tạo ra thu nhập cho bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội. Đào tạo các nghề phù hợp giúp người cai nghiện không bị bỡ ngỡ, có khả năng tự kiếm thu nhập ngay khi hoàn thành thời gian cai nghiện. Quá trình học nghề đi đôi với lao động trị liệu cải thiện sức khỏe thể chất, hình thành thói quen lao động chăm chỉ, rèn luyện tác phong kỷ luật và kiên trì”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam phát biểu.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 04-6-2026 của Ban Bí thư và Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã chính thức được chuyển giao từ Bộ GD-ĐT về Bộ Công an quản lý. Với việc chuyển giao này, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức và phát triển các hoạt động giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong hệ thống thuộc Bộ Công an. Một trong những nhiệm vụ đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù: Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.