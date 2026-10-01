Khai giảng năm học 2026-2027 Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 5; đại biểu Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học viên khóa I của Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 trao Quyết định thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung cho Ban Chỉ huy Phân hiệu 1. Ảnh: Huy Bắc

Theo Quyết định số 5243/QĐ-BQP ngày 21-9-2026 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung, miền Nam (thời bình) tại các Quân khu: 2, 3, 4, 5, 7, 9, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung được thành lập nhằm phát hiện, giáo dục, rèn luyện những học sinh có tố chất, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho Quân đội và các địa phương; đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu đón 160 học sinh nam, nữ, tổ chức thành 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phân hiệu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; đồng thời tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ năm học đầu tiên.

Các học viên khóa I của Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Trần Thúy

Phân hiệu xác định xây dựng mô hình trường học “Xanh - An toàn - Kỷ cương - Thông minh - Hiện đại”; duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt, rèn luyện phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng hành cùng học sinh trong học tập và sinh hoạt; chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.