Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị không tập trung B03-2026 và B04-2026

Quang cảnh buổi khai giảng.

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, cùng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường và các học viên.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị B03-2026 và B04-2026 có trên 90 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Việc học tập lý luận không chỉ để hoàn thiện chuẩn bằng cấp, mà cốt lõi là nâng cao bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc nhằm phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030) đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nắm vững lý luận, thành thạo kỹ năng số và có năng lực giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn ngay từ cơ sở.

Đặc thù của hệ không tập trung là học tập theo từng đợt. Đây là cơ hội thuận lợi để học viên vừa học vừa vận dụng ngay kiến thức vào công tác chuyên môn, song cũng đòi hỏi tinh thần tự giác và kỷ luật học tập rất cao.

Lãnh đạo và các thầy cô Trường Chính trị tỉnh chụp ảnh lưu cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B04-2026.

Để khóa học đạt kết quả tốt nhất, lãnh đạo Nhà trường đề nghị các học viên cần xác định rõ động cơ học tập, chấp hành nghiêm quy chế đào tạo và nội quy lớp học; phát huy tinh thần tự học, tích cực thảo luận và tham gia nghiên cứu thực tế. Giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn địa phương; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng. Các phòng, khoa chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giảng dạy và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để khóa học diễn ra an toàn, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất.