Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2.B05 khóa học 2026 - 2028

Các đại biểu dự khai giảng.

Lớp Trung cấp LLCT K2.B05 hệ không tập trung có 50 học viên là cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian khoảng 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, thiết thực về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; các vấn đề cốt lõi về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng Lớp Trung cấp LLCT K2. B05 hệ không tập trung khóa học 2026-2028, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh yêu cầu các giảng viên, học viên luôn đổi mới phương pháp dạy và học; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế lớp học và các quy định của Nhà trường; nêu cao tinh thần chủ động, tự học, tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi thảo luận, để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, trao đổi trên lớp; qua đó áp dụng hiệu quả lý luận vào thực tiễn khi công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lớp K2.B05 hệ không tập trung khóa học 2026-2028 là một trong những lớp học đầu tiên Trường Chính trị Trường Chinh áp dụng mô hình "đồng giảng’’; nghĩa là trong mỗi buổi học sẽ có hai giảng viên cùng phối hợp tham gia thực hiện bài giảng trên lớp. Phương pháp này không chỉ làm phong phú thêm góc nhìn lý luận mà còn phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực của học viên trong suốt quá trình học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường sự trao đổi đa chiều, kích thích tư duy phản biện và đặc biệt là nâng cao khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn.