Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 3B

Trong thời gian từ 12-18 tháng, học viên được trang bị kiến thức theo chương trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 5 khối kiến thức với 13 học phần.

Quang cảnh lớp học. Ảnh: Bình Dương

Nội dung tập trung vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, về công tác xây dựng Đảng cộng sản, hệ thống chính trị Việt Nam và quản lý hành chính nhà nước; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; cập nhật kiến thức khoa học, thực tiễn về tình hình trong nước và quốc tế, quản trị hiện đại, chuyển đổi số.

Khóa học góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, củng cố thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.