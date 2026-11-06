Chiều 6-11, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 193. Tham gia lớp học có 22 học viên là cán bộ, chiến sĩ Trại giam Sông Cái (xã Bác Ái Tây).

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp học.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, trang bị những nội dung trọng tâm gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam trên một số lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, ngành cùng các kiến thức bổ trợ. Bên cạnh đó, học viên còn được tham gia nghiên cứu thực địa, tìm hiểu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập, rút kinh nghiệm và vận dụng vào công tác.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và Trại giam Sông Cái trao quyết định phân công nhiệm vụ và tặng hoa chúc mừng các chủ nhiệm lớp học.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và Trại giam Sông Cái trao quyết định phân công nhiệm vụ và tặng hoa chúc mừng ban cán sự lớp học.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản, cập nhật về lý luận chính trị, đường lối đổi mới, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước; rèn luyện phương pháp, kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.