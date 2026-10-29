Sáng 29-10, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 192. Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 12 tháng, các học viên sẽ được trang bị những nội dung về: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Đảng; Nhà nước và pháp luật Việt Nam; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Bên cạnh đó, học viên còn được nghiên cứu những vấn đề về thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; nghiên cứu thực tế trong hoặc ngoài tỉnh để học tập và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề nghị các học viên cần chủ động, tích cực trong học tập, liên hệ lý luận với thực tiễn công tác; đồng thời chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học, đảm bảo thời gian, kỷ luật; tập thể lớp đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mục tiêu khóa học.