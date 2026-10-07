Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 2026-2027

Khai giảng lớp trung cấp lý luận K64.B06 (2026-2027) hệ không tập trung.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Lớp học có 50 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh. Các học viên sẽ tiếp thu các nội dung, gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, lịch sử dân tộc Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, gắn lý luận với nghiên cứu thực tế.

Các học viên tham dự lễ khai giảng.

Những kiến thức được trang bị sẽ giúp học viên có phương pháp luận khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.