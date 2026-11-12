Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B08 - 2026 và B09 – 2026

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B08 – 2026.

Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và các kỹ năng cần thiết trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các học viên tham gia lớp học.

Phát biểu lại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh yêu cầu mỗi học viên cần xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập; chủ động bố trí thời gian, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo, tích cực nghiên cứu, trao đổi và liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn công tác. Đồng thời, yêu cầu các khoa, phòng và đội ngũ giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt chương trình khóa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.