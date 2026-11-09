Lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị B06-2026 tại lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị B05-2026 và B06-2026 hệ không tập trung có gần 100 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các học viên tham gia đào tạo trong 18 tháng với 16 học phần, 13 bài thi, 1 lần đi thực tế và viết bài thu hoạch. Nội dung học tập được thực hiện theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị các khoa, phòng chuyên môn và đội ngũ giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn kiến thức lý luận vào thực tiễn tại địa phương; chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quá trình dạy đảm bảo khoa học, đúng quy định. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn cần phối hợp, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, chủ động thảo luận, nghiên cứu để đạt kết quả cao nhất trong học tập.