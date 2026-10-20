Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị A05-2026 và A06-2026

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A05-2026.

Tham gia khóa học, 46 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Khóa học tập trung trang bị những kiến thức nền tảng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, chương trình hướng tới rèn luyện phương pháp luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực vận dụng thực tiễn, giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh chụp ảnh cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A06-2026.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính và hệ thống chính trị. Đồng thời đề nghị các khoa chuyên môn, giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giải quyết tình huống thực tiễn, ứng dụng công nghệ số và AI đúng quy định; các phòng chức năng bảo đảm tốt công tác quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các lớp chấp hành nghiêm quy chế, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.