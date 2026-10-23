Khai giảng lớp tập huấn ‘Ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa nền tảng’ tại Đồng Nai

Lớp tập huấn “Ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa nền tảng” được tổ chức trong hai ngày 23 và 24-10, với sự tham gia của 35 học viên từ các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai.

Lớp tập huấn do nhà báo Hoàng Đức Long, Trưởng phòng Sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam làm giảng viên, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác nội dung.

Nhà báo Hoàng Đức Long hướng dẫn học viên ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí. Ảnh: Minh Hạnh

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng lấy thực hành làm trung tâm, tập trung vào việc ứng dụng AI trong các quy trình tác nghiệp báo chí. Học viên được hướng dẫn sử dụng các công cụ như ChatGPT, Perplexity, Notebook, Suno... để khai thác tài liệu, hệ thống hóa thông tin, xác định hướng tiếp cận đề tài và hỗ trợ quá trình tác nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Minh Hạnh

Thông qua chương trình, học viên được trang bị thêm kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc, đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung báo chí đa nền tảng; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, kiểm soát rủi ro do AI tạo ra và bảo đảm tính chính xác trong tác nghiệp báo chí.