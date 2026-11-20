Sáng 20-11, tại phường Phan Rang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại các sở, ngành và UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cấp, ngành và vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2023, các văn bản hướng dẫn thi hành và chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên còn trao đổi những tình huống phát sinh trong thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất hướng xử lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại các sở, ngành và UBND xã, phường.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu, rà soát, theo dõi và đánh giá hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.