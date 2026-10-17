Khai giảng lớp tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào giảng dạy lý luận chính trị

Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn.

Sáng 17/10, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn, hướng dẫn lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú, lãnh đạo các trung tâm chính trị và đại diện đảng ủy các địa phương.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17/10-22/10. Trong thời gian này, các học viên được nghiên cứu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; quan điểm mới về dân tộc, tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; nhận diện các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và định hướng đấu tranh phản bác; chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về công tác dân tộc hiện nay.

Lớp tập huấn cũng tập trung hướng dẫn phương pháp, kỹ năng lồng ghép kiến thức dân tộc vào các chuyên đề Trung cấp lý luận chính trị gắn với thực tiễn địa phương. Học viên có điều kiện làm rõ những vấn đề cần lưu ý trong quá trình giảng dạy, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức về công tác dân tộc vào bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn, Trường Chính trị Trần Phú hướng tới nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong giảng dạy lý luận chính trị gắn với công tác dân tộc; góp phần nâng cao nhận thức, đưa kiến thức về dân tộc và công tác dân tộc vào bài giảng một cách thiết thực, hiệu quả.