Khai giảng lớp phổ cập giáo dục tại Bích Đầm

Sáng 26-9, tại Tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre, phường Nha Trang), Trường THCS Nha Trang tổ chức khai giảng lớp phổ cập giáo dục cho học sinh năm học 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang và bà Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang tặng quà cho học sinh.

Lớp phổ cập có tổng cộng 25 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, do các giáo viên Trường THCS Nha Trang thuộc các phân hiệu luân phiên giảng dạy. Học sinh được học các môn học: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp với thời lượng tổng cộng 18 tiết/tuần.

Tiết học đầu tiên trong năm học mới của học sinh lớp 6.

Dịp này, Quỹ khuyến học Trường THCS Nha Trang và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng 25 phần quà (gồm 500.000 đồng tiền mặt, ba lô, vở, bút) cho các học sinh tại điểm đảo Bích Đầm nhân dịp năm học mới.