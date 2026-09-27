Khai giảng lớp lập trình và toán tư duy miễn phí cho học sinh tiểu học

Đông đảo học viên ở nhiều lứa tuổi tham gia chương trình. (Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam cung cấp)

Chương trình hướng tới mục tiêu đồng hành để học sinh cấp tiểu học tiếp cận kiến thức lập trình, toán tư duy và các phương pháp học tập hiện đại. Qua đây, chương trình góp phần hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề, sự chủ động và tinh thần sáng tạo cho các em.

Được biết, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ được làm quen với những kiến thức cơ bản về lập trình và toán tư duy theo phương pháp phù hợp với lứa tuổi.

Quang cảnh một lớp học trong khuôn khổ chương trình. (Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam cung cấp)

Cụ thể, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học viên được khuyến khích suy nghĩ, đặt câu hỏi, thực hành và tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập.

Một điểm đáng chú ý khác của chương trình là việc nội dung đào tạo được xây dựng theo hướng kết nối liên môn Toán-tiếng Anh-Tin học, giúp học viên có cơ hội vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực vào cùng một hoạt động học tập. Theo kế hoạch, bên cạnh việc làm quen với máy tính và lập trình kéo thả, học viên còn được phát triển tư duy toán học thông qua các dạng bài tập về quan sát, ghép cặp, mật mã và tư duy logic.

Đại diện Ban tổ chức chương trình, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam Nguyễn Thiên Tú cho biết: Việc gần 200 bạn nhỏ đăng ký tham gia ngay khi chương trình vừa được triển khai thể hiện sự quan tâm của phụ huynh đối với trang bị kiến thức công nghệ và tư duy cho trẻ, đồng thời cho thấy nhu cầu thực tế của học sinh trong tiếp cận giáo dục bổ trợ phù hợp xu hướng phát triển hiện nay.

Ông Nguyễn Thiên Tú phát biểu ý kiến tại buổi lễ khai giảng chương trình. (Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam cung cấp)

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình trở thành bước khởi đầu quan trọng trong phát hiện và thúc đẩy, ươm mầm những năng khiếu công nghệ trẻ tuổi. Mỗi học viên có thể có một thế mạnh, cách tư duy hay niềm đam mê khác nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tạo được môi trường để các em thỏa sức khám phá, thử sức và phát triển", ông Nguyễn Thiên Tú nói.