Khai giảng lớp hướng dẫn bơi cho trẻ em thuộc Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận

Sáng 14-11, tại hồ bơi Cơ sở 2 (phường Phan Rang), Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận (Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khai giảng lớp hướng dẫn bơi an toàn và phòng, chống đuối nước miễn phí cho hơn 20 trẻ em đang được chăm sóc, hỗ trợ tại trung tâm.

Tại buổi khai giảng, ban tổ chức ra mắt ban quản lý lớp, phổ biến nội quy và triển khai các nội dung học tập. Ngay sau đó, các học viên bắt đầu làm quen với môi trường nước, được huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản và các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi học bơi.

Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ năng bơi, cách xử lý tình huống và bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Lớp học nhằm trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, cách phòng tránh đuối nước và tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035; đồng thời tạo cơ hội cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng sống.