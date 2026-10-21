Khai giảng Lớp đào tạo nghề tẩm quất dành cho học sinh khiếm thị

Các đại biểu và học viên khiếm thị tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Mai Hoa

Khóa học mở ra cơ hội lập thân, tự chủ kinh tế và hòa nhập cộng đồng bền vững cho thế hệ trẻ khiếm thị Thủ đô.

Đối với người khiếm thị, việc học nghề và sở hữu một kỹ năng lao động thực chất là chìa khóa then chốt để xóa bỏ mặc cảm, vượt qua rào cản số phận và khẳng định giá trị bản thân trong xã hội. Trong số các ngành nghề hiện nay, tẩm quất - xoa bóp day bấm huyệt được đánh giá là nghề mũi nhọn, tương thích tối đa với độ nhạy bén của đôi bàn tay và khả năng cảm nhận tinh tế của người khiếm thị.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Trung Thái (Hội Người mù thành phố Hà Nội) khẳng định: “Mục đích của công tác đào tạo nghề không đơn thuần là cung cấp, truyền nghề cho các em, mà thông qua đó giúp các em tham gia vào lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây chính là bệ đỡ để các em tự tin hơn, tự chủ và tự lập hơn trong cuộc sống”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu khẳng định nghề này phù hợp với năng lực, tạo việc làm, thu nhập ổn định ngay khi các em khiếm thị rời ghế nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Từ góc độ nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: “Bản thân tôi và nhiều giáo viên nhà trường từng trực tiếp trải nghiệm dịch vụ xoa bóp bấm huyệt do chính các em học sinh khiếm thị của trường thực hiện. Cảm nhận chung là các em được các thầy cô Trung tâm truyền dạy rất bài bản, tỉ mỉ, nhờ đó đạt hiệu quả trị liệu rất cao. Ngành nghề này không chỉ phù hợp với năng lực mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định ngay khi các em rời ghế nhà trường”.

Đồng hành và tài trợ nguồn lực cho khóa học, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội Bùi Văn Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp y học dân tộc trong an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội Bùi Văn Tuấn kỳ vọng lớp học sẽ giúp học viên khiếm thị tạo lập sinh kế để tự nuôi sống bản thân. Ảnh: Mai Hoa

Khóa học sẽ diễn ra đến ngày 31-12-2026, không chỉ trao truyền kiến thức về huyệt đạo, đường kinh lạc hay các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, mà còn thắp sáng niềm tin về một tương lai tươi sáng, độc lập cho các em học sinh khiếm thị.

Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố và Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu là minh chứng sống động cho công tác xã hội hóa đào tạo nghề và chăm lo an sinh xã hội cho người khuyết tật trên địa bàn Thủ đô. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp những “đôi bàn tay thắp sáng tương lai” tự tin bước vào đời bằng chính sức lao động và tài năng của mình.