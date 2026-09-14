Khai giảng lớp đào tạo nghề gội đầu dưỡng sinh cho người khiếm thị Thủ đô

Các đại biểu, cô giáo và học viên khiếm thị tại Lễ khai giảng. Ảnh: Mai Hoa

Chương trình có sự góp mặt của ông Stanley Jones, Giám đốc Chiến lược và Phát triển chương trình; ông Trịnh Ngọc Giáp, Quản lý Trung tâm REACH Hà Nội. Đại diện Hội Người mù thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch phụ trách Hội Hoàng Mạnh Cường; Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Trung Thái và 18 học viên khiếm thị tham gia khóa học.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc và định hướng khóa học, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Hội Người mù thành phố Hà Nội) Nguyễn Trung Thái nhấn mạnh, đặc thù của nghề gội đầu dưỡng sinh không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng quan sát bằng mắt. Trong quá trình thực hiện, người làm nghề có thể phát huy rất tốt những năng lực khác như cảm nhận bằng đôi tay, sự tập trung, tính kiên trì, sự tinh tế trong thao tác và khả năng lắng nghe, giao tiếp với khách hàng. Thông qua kỹ thuật massage da đầu, cổ, vai, gáy và các thao tác chăm sóc, người khiếm thị có thể phát huy thế mạnh về xúc giác để cảm nhận chuẩn xác lực tay, vị trí thao tác và phản hồi của khách hàng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Toàn bộ khóa học được thiết kế khoa học trong 40 buổi, bảo đảm học viên “học được nghề, giỏi nghề và sống được bằng nghề”. Theo đó, học viên sẽ được trang bị kiến thức, nắm vững hệ thống huyệt đạo, đường kinh lạc vùng đầu - mặt - cổ và sinh lý da đầu, nhận biết các bệnh lý thường gặp.

Học viên cũng sẽ được thực hành tay nghề chuyên sâu, bao gồm kỹ thuật gội, massage cổ vai gáy, trực tiếp thực hành thao tác theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

Điểm mới là các giảng viên sẽ trang bị kỹ năng truyền thông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử cho học viên, tổ chức kiểm tra tay nghề nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, spa thị trường.

Đại diện cho 18 học viên tham gia khóa học, chị Nguyễn Thị Cánh xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung tâm và nhà tài trợ. Theo chị, việc được đào tạo bài bản với cơ sở vật chất đầy đủ sẽ mang lại cho người khiếm thị một nghề nghiệp vững chắc, giúp họ tự chủ cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội.

Ông Stanley Jones, Giám đốc chiến lược và phát triển chương trình (Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp REACH) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Stanley Jones, Giám đốc Chiến lược và Phát triển chương trình của Viện REACH (đơn vị tài trợ kinh phí) đánh giá cao nghị lực vươn lên của người khiếm thị Thủ đô. Ông cho rằng, việc hỗ trợ mô hình đào tạo gội đầu dưỡng sinh là cam kết dài hạn của REACH nhằm thu hẹp khoảng cách xã hội, trao quyền kinh tế và tạo dựng cơ hội việc làm bình đẳng, bền vững cho cộng đồng người yếu thế.

Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù Hà Nội Hoàng Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Cường khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng học viên. Sau khóa đào tạo, Trung tâm sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở làm đẹp và chuỗi massage người khiếm thị để hỗ trợ việc làm, cũng như đồng hành cùng các học viên có nguyện vọng mở dịch vụ tại địa phương.