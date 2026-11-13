Khai giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho 177 cán bộ Công an TPHCM

Dự lễ có Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo, giảng viên của Học viện và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an TPHCM. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao của Học viện công bố quyết định mở lớp và công nhận học viên.

Đọc diễn văn khai giảng, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên cho biết, Học viện An ninh nhân dân “đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho công tác tuyển sinh, đào tạo”, từ việc xây dựng, hoàn thiện quy chế, chương trình, đề cương chi tiết, nguồn học liệu đến tổ chức đào tạo và đội ngũ giảng viên, cán bộ. Học viện cũng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Theo Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, đây là một trong những khóa học đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Học viên sẽ học các học phần từ Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đến Quan hệ quốc tế, Nhà nước và pháp luật Việt Nam; nghe 10 chuyên đề bổ trợ và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Quang cảnh lễ khai giảng

Khóa học nhằm trang bị một cách toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực vận dụng vào thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Với bề dày hơn 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện sẽ dành cho các lớp những giảng viên có kinh nghiệm, có phương pháp phù hợp với chương trình đào tạo cũng như đặc thù của lớp học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Công an TPHCM để tổ chức tốt khóa học.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu khai giảng.

Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đề nghị học viên chấp hành nghiêm quy chế đào tạo, sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ các buổi học và các hoạt động thực tế theo chương trình; chủ động chuẩn bị nội dung, tài liệu để tham gia trao đổi, thảo luận. Theo đồng chí, việc theo học thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sĩ quan Công an nhân dân, cũng là cơ hội để mỗi học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cảm ơn Học viện An ninh nhân dân đã quan tâm, phối hợp mở lớp tại đơn vị và chúc mừng 177 học viên trúng tuyển. Đồng chí khẳng định, khóa học là cơ hội quan trọng để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, học viên được lựa chọn cử đi học là những cán bộ tiêu biểu, đại diện cho Công an TPHCM. Vì vậy, mỗi người phải học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy chế lớp học; vừa hoàn thành tốt chương trình đào tạo, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị; vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Các học viên khóa 8 tại buổi lễ.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.