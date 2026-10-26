Khai giảng lớp chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp gốc

Ngành công nghiệp gốc là nền tảng của sản xuất chế tạo, đóng vai trò cốt lõi trong sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử và chế tạo máy. Khóa học có 80 học viên được tuyển chọn từ các ngành đào tạo của nhà trường. Tham gia khóa học, các em được đào tạo tích hợp giữa học tiếng Hàn và học nghề kỹ thuật liên quan đến chế tạo khuôn mẫu, gia công chất dẻo, kỹ thuật hàn công nghiệp, kết cấu kim loại, xử lý nhiệt.

Học viên tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo công nghệ gốc tại Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Khóa đào tạo thuộc Dự án “Đào tạo nghề gắn với việc làm cho người thuộc nhóm yếu thế ở vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam bằng việc hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang phát triển nhân tài và lao động lành nghề” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, trị giá 7,5 triệu USD được triển khai trong 60 tháng.

Mục tiêu của dự án hướng tới nhóm người yếu thế và thanh niên tiếp cận kỹ thuật cao phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm, qua đó góp phần giúp thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và sức hút đầu tư, đặc biệt là từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đây là cơ hội không chỉ để các học viên nhà trường tiếp cận chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng thực hành mà còn góp phần tăng cường mối liên kết giữa nhà trường, các tổ chức hợp tác quốc tế và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật. Qua đó, góp phần cung cấp đội ngũ lao động kỹ thuật cao, làm chủ công nghệ cốt lõi, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.