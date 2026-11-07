Khai giảng lớp cao học Luật khóa 40 tại Khánh Hòa

TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM phát biểu.

Khóa học tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Buổi lễ diễn ra tại Hội trường 1, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, với sự tham dự của TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. HCM; PGS.TS. Trịnh Quốc Trung, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Nhà trường.

Tại buổi lễ, PGS.TS Trịnh Quốc Trung đã báo cáo kết quả tuyển sinh và công bố quyết định công nhận trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành Luật khóa 40 tại Khánh Hòa.

Theo đó, có 60 ứng viên đăng ký dự tuyển, 53 ứng viên trúng tuyển theo Quyết định số 1580 ngày 2/10/2026; trong đó, 50 học viên đã hoàn tất thủ tục nhập học. Khóa học được tổ chức với ba ngành đào tạo gồm: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự; Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Luật Kinh tế.

Chương trình có thời gian đào tạo dự kiến hai năm, với sự tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc Trường Đại học Luật TP. HCM. Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp lý chuyên sâu, chương trình chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và khả năng vận dụng pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đây là cơ hội để các học viên đang công tác tại cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức kinh tế và các lĩnh vực nghề nghiệp khác nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp và cách nhìn mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tân học viên Trịnh Thị Biên phát biểu cảm xúc.

Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật gắn với yêu cầu phát triển địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn gửi lời chúc mừng đến các tân học viên khóa 40, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao tại tỉnh Khánh Hòa.

Nhìn lại quá trình hợp tác giữa Nhà trường và địa phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua, Nhà trường đã đào tạo gần 1.000 cử nhân luật và hàng trăm thạc sĩ luật tại Khánh Hòa. Đặc biệt, tháng 8/2026, có 46 học viên cao học khóa 37 tại địa phương đã hoàn thành chương trình và được trao bằng thạc sĩ luật.

Những kết quả này cho thấy sự duy trì, phát triển liên tục của hoạt động hợp tác đào tạo, đồng thời khẳng định vai trò của tri thức pháp luật trong nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người làm công tác pháp luật.

Đề cập đến yêu cầu đào tạo ở trình độ sau đại học, TS. Lê Trường Sơn nhấn mạnh, giá trị của một chương trình đào tạo không chỉ nằm ở khối lượng kiến thức được truyền đạt mà còn thể hiện ở khả năng hình thành tư duy độc lập, năng lực phân tích, phản biện và bảo vệ quan điểm trên cơ sở khoa học, pháp luật.

Liên hệ với thực tiễn phát triển của tỉnh Khánh Hòa, TS. Lê Trường Sơn cho rằng, quá trình triển khai các dự án đầu tư ven biển đặt ra nhiều vấn đề pháp lý đa chiều. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế cần được xem xét trong mối tương quan với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh kế và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đại diện tập thể lớp tặng quà lưu niệm cho nhà trường.

Những vấn đề thực tiễn như vậy cần được đưa vào giảng đường để giảng viên và học viên cùng phân tích, trao đổi, nghiên cứu, từ đó tìm kiếm những phương án giải quyết phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu phát triển.

Trên cơ sở định hướng phát triển Trường Đại học Luật TP. HCM thành đại học đa ngành, lấy pháp luật làm trụ cột, Hiệu trưởng mong muốn mỗi học viên chủ động đưa những vấn đề từ môi trường công tác của mình vào quá trình học tập, nghiên cứu; mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xem xét lại những cách tiếp cận quen thuộc và tìm kiếm giải pháp có cơ sở khoa học.

Đặc biệt, kết quả của hai năm học cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong công việc, từ việc xử lý hồ sơ thấu đáo hơn, giải thích quyết định rõ ràng hơn đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cơ quan và tổ chức.

Đại diện các tân học viên khóa 40, học viên Trịnh Thị Biên bày tỏ niềm vinh dự khi được học tập, nghiên cứu tại một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý có bề dày truyền thống, uy tín và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Theo học viên Trịnh Thị Biên, việc tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ không chỉ là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với mỗi cá nhân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị học thuật, phẩm chất nghề nghiệp mà Nhà trường đã xây dựng, qua đó đóng góp thiết thực cho xã hội.

“Chúng tôi không đến giảng đường chỉ để có thêm một học vị, mà mong muốn sau khóa học, mỗi người sẽ có một nền tảng tri thức vững chắc hơn, một tư duy khoa học sâu sắc hơn và một năng lực nghề nghiệp tốt hơn”, học viên Trịnh Thị Biên chia sẻ.

Đại diện học viên cũng cho biết, các thành viên khóa 40 đến từ nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm và mối quan tâm nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn. Trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, việc nghiên cứu pháp luật gắn với các vấn đề thực tiễn tại địa phương càng có ý nghĩa thiết thực.

Những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác sẽ là nguồn tư liệu quan trọng cho hoạt động thảo luận, nghiên cứu tại giảng đường. Ngược lại, kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu được trang bị trong chương trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm.

Tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới hiện diện lâu dài tại Khánh Hòa

Lễ khai giảng cao học Luật khóa 40 là một dấu mốc tiếp theo trong quá trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP. HCM và tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 14/9/2024, hai bên đã ký kết Biên bản hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và UBND tỉnh, xác định các lĩnh vực phối hợp gồm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật; nghiên cứu khoa học; tư vấn pháp luật; góp ý, phản biện chính sách; phổ biến kiến thức pháp luật và phục vụ cộng đồng.

Thông qua các hoạt động hợp tác, Nhà trường chú trọng kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại địa phương, góp phần hỗ trợ giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong công tác quản lý nhà nước, thực thi chính sách, hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Quan hệ hợp tác tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật. Ngày 15/8/2026, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến phát huy thế mạnh học thuật của Nhà trường và năng lực truyền thông đa phương tiện của cơ quan báo chí địa phương.

Các nội dung phối hợp tập trung vào kết nối chuyên gia, tư vấn chuyên môn cho các sản phẩm báo chí, truyền thông chính sách và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, những kết quả nghiên cứu, kiến thức pháp luật và ý kiến chuyên môn được chuyển tải đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, dễ tiếp cận.

Cùng với các chương trình hợp tác đang triển khai, Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục xúc tiến Đề án thành lập Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa. Tháng 9/2025, UBND tỉnh đã giao 21.700 m² đất tại khu Bắc Hòn Ông, phường Nam Nha Trang, để Nhà trường triển khai dự án xây dựng Phân hiệu.

Theo định hướng, Phân hiệu sẽ trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhà trường dự kiến hướng tới tuyển sinh từ năm 2028, sau khi hoàn thành các thủ tục và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP. HCM thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trụ cột; đồng thời mở rộng vai trò của Nhà trường trong tư vấn chính sách, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Được biết, Trường Đại học Luật TP.HCM là một trong hai trường được Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục xây dựng thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022. Năm 2026 cũng là năm Nhà trường kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Quang cảnh buổi lễ.

Từ những lớp đào tạo đã hoàn thành đến khóa 40 vừa khai giảng, sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP.HCM và tỉnh Khánh Hòa đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn thiết thực. Đây không chỉ là cơ hội để người học nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển và hội nhập của địa phương.

Lễ khai giảng khép lại, mở ra chặng đường học tập, nghiên cứu kéo dài hai năm đối với các tân học viên khóa 40, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết giữa đào tạo pháp luật với thực tiễn đời sống, lấy chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phục vụ xã hội làm thước đo giá trị.