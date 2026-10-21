Sáng 21-10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K77B.25 Tỉnh ủy Khánh Hòa hệ không tập trung, khóa học 2026 - 2028. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực lll và Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hồng Văn phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp học có 53 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Trong thời gian học tập, học viên được trang bị kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh về những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, được học tập các chuyên đề tập trung vào khoa học lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác lãnh đạo chính trị; rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn; học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Qua đó, giúp học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo những tri thức lý luận và phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề, tình huống nảy sinh trong quá trình công tác.

Quang cảnh lễ khai giảng.