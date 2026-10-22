Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K77B.15

QTO - Sáng 22/10, tại Trường Chính trị Lê Duẩn, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị (LLCT) K77B.15, hệ không tập trung, khóa học 2026-2028. Dự lễ có TS. Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Quang cảnh lễ khai giảng - Ảnh: Đ.A

Tham gia lớp học có 59 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ dự nguồn đang công tác tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo.

Các đại biểu dự lễ khai giảng - Ảnh: Đ.A

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III khẳng định: Khóa học lần này sẽ trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lập trường vững vàng và có năng lực tập hợp quần chúng Nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng mạnh về chính trị và cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

TS. Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: Đ.A

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cũng tin tưởng rằng: Với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị liên quan cùng với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của học viên, Lớp Cao cấp LLCT K77B.15 sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, cả nước đang tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực hiện”, vì vậy, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ở cấp xã càng trở nên cấp thiết.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: Đ.A

Để sau khóa học có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên phải nêu cao tinh thần tự giác và sắp xếp công việc khoa học để tham gia đầy đủ chương trình; kết hợp chặt chẽ giữa nghe giảng, đọc tài liệu, trao đổi, thảo luận và nghiên cứu thực tiễn; gắn nội dung học tập với chức trách, nhiệm vụ và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, đơn vị; xây dựng tập thể lớp học theo hướng “đoàn kết, kỷ cương, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ”.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Trường Chính trị Lê Duẩn và Ban Tổ chức lớp học thường xuyên phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III trong việc nắm chắc tình hình học tập, rèn luyện của học viên; kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những vấn đề cần chỉ đạo.