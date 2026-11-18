Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K77.B13.

Tham gia khóa học có 60 học viên. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khoa học lãnh đạo, quản lý...

Đại biểu cùng các học viên lại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị học viên xác định đúng động cơ học tập, chủ động nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn. Nhất là những vấn đề trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác ở cơ sở. Đồng thời, kết hợp học tập với tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt cả nhiệm vụ công tác và chương trình đào tạo. Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn.