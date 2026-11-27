Các đại biểu dự lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và 57 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các học viên dự lễ khai giảng

Các học viên dự lễ khai giảng

Theo kế hoạch, trong khóa học, các học viên được nghiên cứu, truyền đạt các chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khoa học lãnh đạo, quản lý… Bên cạnh đó, chương trình còn có các chuyên đề bổ trợ, cập nhật kiến thức thời sự và nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Qua khóa học, học viên được củng cố nền tảng lý luận chính trị, phát triển tư duy khoa học, đồng thời nâng cao năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí thông tin những bước chuyển trong hoạt động đào tạo của Học viện, từ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập đến công tác kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, gắn kiến thức với thực tiễn công tác.

Để khóa học đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các học viên xác định đúng mục đích, động cơ học tập; xác định việc học lý luận chính trị nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong quá trình học tập, rèn luyện, mỗi học viên cần chủ động đổi mới phương pháp học tập, tích cực tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giảng viên và tập thể lớp phân tích, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và văn hóa trường Đảng; chủ động sắp xếp công việc, bảo đảm tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc. Đặc biệt, cần gắn lý luận với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.