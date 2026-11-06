Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B06 Tỉnh ủy Ninh Bình, khóa học 2026-2028

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc điều hành Học viện Chính trị khu vực I; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh, Văn phòng Tỉnh ủy.

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc điều hành Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Lễ khai giảng.

Học viên Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa đại diện cho các đồng chí học viên Lớp CCLLCT không tập trung K73.B06 phát biểu tại Lễ khai giảng.

Lớp CCLLCT hệ không tập trung K73.B06 tỉnh Ninh Bình, khóa học 2026-2028 gồm 59 học viên, là các cán bộ lãnh đạo các phòng, ban và tương đương được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tri thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác. Khóa học giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, cập nhật những kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh quy hoạch trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; trong đó, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt quan điểm đó, những năm qua, cùng với việc thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bám sát yêu cầu thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lớp CCLLCT hệ không tập trung K73.B06 tại tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển rộng mở hơn, tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển cũng đặt ra ở tầm cao mới. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu; đồng thời có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và quản trị hiện đại.

Đặc biệt, phải biết cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; chủ động tham gia thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế di sản, phát triển du lịch sinh thái và công nghiệp xanh theo hướng bền vững. Trong bối cảnh đó, khóa học CCLLCT là dịp quan trọng để học viên hệ thống hóa kiến thức, nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác.

Để khóa học đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đồng chí học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế lớp học; nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt khóa học. Ban Cán sự lớp cần phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, kỷ cương, nền nếp, tích cực hỗ trợ nhau trong học tập và rèn luyện. Mỗi học viên cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đầy đủ chương trình, đạt kết quả tốt; hướng tới mục tiêu 100% học viên hoàn thành khóa học, trong đó tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, không có học viên bỏ học giữa chừng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh bám sát chương trình, kế hoạch toàn khóa; phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực I trong công tác quản lý, tổ chức giảng dạy và học tập. Thường xuyên theo dõi tình hình, nền nếp học tập của học viên; kịp thời nắm bắt, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, quan tâm bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường học tập, nghiên cứu, giảng dạy cho giảng viên và học viên. Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I thực hiện nghiêm túc việc quản lý, đánh giá kết quả học tập, chất lượng bài thu hoạch, kiểm tra, thi tốt nghiệp và kết quả rèn luyện của học viên, bảo đảm khách quan, thực chất, đúng quy chế.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp là Học viện Chính trị khu vực I đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.