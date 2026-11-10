Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B02

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng 41 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong diện quy hoạch công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Trong thời gian 2 năm (2026 - 2028), học viên được nghiên cứu, cập nhật và hệ thống hóa kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; khoa học lãnh đạo, quản lý, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước và địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, củng cố bản lĩnh, phương pháp tư duy khoa học và năng lực thực tiễn.

Lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng (Học viện Chính trị khu vực I) công bố quyết định mở lớp và quyết định phân công cán bộ chủ nhiệm lớp.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Các đồng chí đề nghị: Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập. Ban cán sự lớp phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nền nếp, kỷ luật học tập nghiêm túc. Đối với học viên tham gia khóa học cần xác định rõ động cơ, mục đích học tập, nêu cao tinh thần tự giác và chấp hành nghiêm quy chế đào tạo; chủ động sắp xếp thời gian công tác để tham gia đầy đủ chương trình. Tích cực trao đổi, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, vận dụng sáng tạo kiến thức được trang bị vào công tác lãnh đạo, quản lý nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề mới và khó phát sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.