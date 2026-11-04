Khai giảng lớp bồi dưỡng quản trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Dự khai giảng có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Đại diện Viện An ninh phi truyền thống phát biểu tại lễ khai giảng

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dự khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi khai giảng, đại diện Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước với những thời cơ lớn từ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đổi mới mô hình phát triển. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức ngày càng phức tạp về an ninh truyền thống và phi truyền thống và những vấn đề xã hội mới đang tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của đất nước và từng địa phương.

Tỉnh Lạng Sơn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch. Do đó, tỉnh đứng trước cả những cơ hội phát triển lớn và những thách thức mới. Vì vậy việc nâng cao năng lực quản trị địa phương, quản trị an ninh, nhất là năng lực dự báo, phòng ngừa và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo các xã, phường tiếp thu các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Khoá bồi dưỡng gồm 2 lớp với 120 học viên (1 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 1 lớp dành cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã).

Trong thời gian tập huấn từ ngày 4 - 6/11, các học viên được truyền đạt các nội dung liên quan đến: quản trị quốc gia hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tư duy và tầm nhìn lãnh đạo; quản trị địa phương trong kỷ nguyên số; phát triển kinh tế và quản trị an ninh kinh tế; vận hành chính quyền điện tử trong kỷ nguyên số; quản trị an ninh, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với tỉnh Lạng Sơn và những nội dung liên quan khác.