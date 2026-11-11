Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI năm 2026

Quang cảnh lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 128 học viên đến từ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng uỷ các xã, phường: Đoàn Kết, Tân Phong, Sin Suối Hồ, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản của quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đại biểu dự khai giảng.

Học viên dự khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lò Văn Miên - Giám đốc Trung tâm Chính trị Đoàn Kết nhấn mạnh: Vai trò, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng chí đề nghị, các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, chủ động tiếp thu kiến thức. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, xác định đúng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Đồng chí Lò Văn Miên - Giám đốc Trung tâm Chính trị Đoàn Kết phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, nền tảng về Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xác định rõ mục tiêu, động cơ phấn đấu và tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.