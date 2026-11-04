Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp học diễn ra trong 6 ngày (từ 4/11-9/11), các học viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề trọng tâm về: Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên cơ sở.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong quá trình học tập, học viên được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành bài thu hoạch sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các bí thư chi bộ, cấp ủy viên được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao nâng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ.